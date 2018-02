Els membres de la Mesa de JxC planten Millo: ''rebutgem posar medalles a la Policia Nacional''

No hi ha cap vot

Els membres de la Mesa del Parlament de Junts per Catalunya, Josep Costa, vicepresident primer, i Eusebi Campdepadrós, secretari primer, han decidit plantar el delegat del Gobierno, Enric Millo, que ha convidat a la Mesa del Parlament a assistir a les condecoracions al mèrit policial i lliurament de distincions i reconeixements que es durant a terme el 20 de febrer.

Els membres de la Mesa del Parlament de JxCat hem rebutjat la invitacio del Millo per anar a posar medalles a la Policia Nacional. Han de demanar perdo per atacar ciutadans que nomes exercien el seu dret de votar. — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 9 de febrer de 2018

Segons la carta enviada pel secretari primer, els membres de la Mesa de Junts per Catalunya no assistiran "ateses les actuacions dutes a terme a Catalunya per part del cos policial homenatjat vulnerant els drets fonamentals de la ciutadania catalana, i mentre no es demanin disculpes i depurin responsabilitats, és la meva voluntat no participar en cap acte d'aquesta naturalesa".