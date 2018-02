Ciutadans vol censurar candidats com Puigdemont amb la reforma electoral que treballa amb Podemos

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 14:00 h

Rivera afirma que la llei serviria per determinar qui és elegible en una llista

Redacció | Unidos Podemos va pel camí de caure de quatre potes en la trampa que prepara Ciutadans. El partit d'Albert Rivera, ara amb el suport dels poders fàctics de l'Estat per ocupar el poder del Partit Popular, intenta que la reforma electoral serveixi per censurar candidats.

La força taronja està preparant la trampa perfecta per al partit de Pablo Iglesias. Rivera ha dominat clarament el relat de la reforma electoral, el suficient perquè Unidos Podemos no només hi doni suport, sinó que també afegeixi pressió al PSOE perquè se sumi a la nova mesura.

La jugada de Rivera és molt clara, ho és tant que ho ha fet públic a Radio Nacional de España, vol censurar candidats. Segons el líder nacionalista espanyol, "hem de ser més valents, una de les mesures que proposo és que els pròfugs de la justícia no puguin ser candidats perquè incompleixen les normes de la democràcia. Amb aquesta reforma no veuríem candidats com Puigdemont". Unes declaracions que concreta, "hem de marcar quines condicions has de tenir per ser elegible".