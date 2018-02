La germana de Puigdemont acompanya els CDR en un acte per demanar la llibertat dels presos polítics

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 15:30 h

L'acte s'ha fet a Montserrat, a la plaça dels Apòstols del Monestir

Redacció | El relleu sobre les regnes del lideratge de la societat civil republicana comença a agafar força, els Comitès de Defensa de la República, davant la repressió de l'Estat que ha escapçat les direccions de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, ja treballen en actes que mirin més enllà de les actuacions puntuals davant un moment d'exigència política.

El CDR en un acte a Montserrat © ACN

Tant és així que avui han sorprès amb un acte a Montserrat per reclamar la llibertat dels presos polítics. L'acció, que ha comptat amb la participació de la germana de Puigdemont s'ha dut a terme als municipis de l'entorn de Montserrat han organitzat aquest dissabte al migdia un macro mosaic a la plaça dels Apòstols del Monestir per reclamar la llibertat d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Amb l'objectiu de "demostrar la lentitud del temps quan s'està a presó", les 144 persones que hi han participat han desplegat al so de tambors una a una les cartolines amb els 117 dies que els 'Jordis' fa que són tancats a Soto del Real. Quan el compte ha finalitzat, els participants han girat les cartolines on s'ha pogut llegir 'Llibertat presos polítics'. Abans de formar el mosaic, s'ha llegit un manifest on s'ha denunciat "la gran injustícia que està vivint el poble català i la poca ètica i moral de l'executiu espanyol". L'acte ha finalitzat amb la intervenció de Montserrat Puigdemont, germana del president Carles Puigdemont, que ha llegit un escrit als assistents.



L'acció ha estat organitzada via xarxes socials pels CDR d'Olesa de Montserrat, Collbató, Manresa, Martorell i Abrera i altres associacions com Empaperem Olesa, per exemple. A banda dels 144 membres del mosaic, fins al Monestir de Montserrat s'han acostat desenes de persones més per seguir de primera mà aquesta nova acció per reclamar la llibertat dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, empresonats a Soto del Real des del passat 16 d'octubre, i d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Abans de formar el mosaic, Míriam Garcia, una de les organitzadores, ha explicat que s'ha escollit Montserrat per ser el bressol de la cultura catalana i un lloc d'alt valor simbòlic per denunciar la injustícia que s'està cometent contra el poble català.