Els comuns demanen ''valentia'' a ERC perquè busqui un altre candidat

Afirmen que amb la CUP sumen més diputats que Junts per Catalunya

Redacció | La premissa és clara, evitar a tota costa que Puigdemont sigui el president de la Generalitat.

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Elisenda Alamany

Els dubtes d'ERC amb el procediment i la determinació de JxC per no canviar de candidat ha propiciat que els comuns interpretin que hi ha marge per frenar el republicanisme. Segons la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, és moment perquè ERC sigui "més valenta" i proposi un altre presidenciable.

Segons Alamany, si els cupaires s'hi avenen "els dos sumen 36 diputats per sobre dels 34 de JxCat i, per tant, és factible que ERC pugui fer una proposta d'un altre candidat que estigui a Catalunya i no a Brussel·les. Emplacem que siguin una mica més valents".

Per als comuns, "amb simbolismes el país no avança i ara la prioritat més absoluta passa per acabar amb l'aplicació de l'article 155 i recuperar la dignitat de Catalunya i les seves institucions".