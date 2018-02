AlertaUltra a Plaça Catalunya, l’unionisme busca la confrontació amb l’acampada republicana

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 17:30 h

Un grup de nacionalistes espanyols acampen sota el lema de ‘Democracia Unidad Nacional’

Redacció | L’acampada del col·lectiu Despertem la República, que fa 11 dies que es manté activa, ha molestat al nacionalisme espanyol.

Sota el lema de ‘Democracia Unidad Nacional’, cinc tendes de campanya s’han postrat just davant de les republicanes per passar-hi la nit. Com es pot veure en els perfils socials d’alguns d’aquests membres que reivindiquen l’acció, hi ha una marcada connotació franquista que ha posat en alerta els republicans. De fet, un dels perfils que ha promocionat l'acampada es vanta de perpetrar accions com arrancar estelades.

Despertem la República aposta per quedar-se a la plaça fins que es restitueixi el govern legítim. Avui mateix ha iniciat una sèrie d’accions no només polítiques, com una ruta turística pel Gòtic, un aperitiu de germanor i jocs populars oberts a tots els assistents.