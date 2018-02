El Gobierno no donarà cap garantia: Puigdemont serà ''o fugit o a la presó''

Última actualització Dissabte, 10 de febrer de 2018 19:30 h

La duresa de l'Estat emplaça els republicans a pensar una via per derrotar el 155 de manera efectiva

Agències | El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha insistit que el govern espanyol recorrerà una hipotètica investidura telemàtica de Puigdemont i ha llençat un darrer avís al líder de JxCat: "El destí de Puigdemont és o fugit o a la presó", ha assegurat aquest dissabte Martínez-Maíllo en un acte del PP de Cantabria.

"Puigdemont no serà president i el govern seguirà reclamant i posant els recursos necessaris per garantir que a Catalunya hi ha un Govern que respecti les lleis, la Constitució i l'Estatut. Els independentistes no arribaran mai a l'obstinació del govern espanyol en la defensa de les lleis, l'estat de dret i la sobirania nacional", ha assenyalat el coordinador del PP, que també ha parlat de la necessitat de mesures urgents per superar "la paràlisi" a Catalunya i ajudar a investir un president disposat a complir la llei. En paral·lel, Martínez-Maíllo ha ironitzat i ha demanat que Cs aprofiti la seva "bona sintonia" amb Podem per formar govern a Catalunya.



"No estaria de més que es reunissin per establir una alternativa de govern a Catalunya de qui va guanyar les eleccions. Aquí sí que seria vàlida aquesta sintonia", ha comentat el coordinador general del PP, que -no obstant- ha criticat l'acostament Cs-Podem en el cas de la promoció d'una reforma electoral. "Els populismes s'entenen per beneficiar-se", ha etzibat Martínez-Maíllo, que ha lamentat que la formació taronja i la morada s'hagin "oblidat del consens per intentar aconseguir allò que no han obtingut a través de les urnes". Finalment, el coordinador general del PP també ha disparat amb bala contra la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, acusant-la de "falta d'iniciativa". Martínez-Maíllo ha recordat que Cs va guanyar les eleccions del 21-D i té ara "una oportunitat d'or magnífica". "Té el repte principal que una victòria treballada amb el vot útil no es transformi en una victòria inútil", ha conclòs el coordinador general popular.