Rivera intentarà forçar eleccions el 2019 per aprofitar el rèdit electoral de la catalanofòbia

Araya E TABARNIA IS NOTHING, CATALONIA IS AN STATE AND ALBERT BOADELLA IS CRAZY. QUERIDOS NAZIS ESPAÑOLES, PONGO REPUBLICA ESPAÑOLA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE T TABARNIA IS NOTHING, CATALONIA IS AN STATE AND ALBERT BOADELLA IS CRAZY. QUERIDOS NAZIS ESPAÑOLES, PONGO REPUBLICA ESPAÑOLA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA. NO DEJEIS DE TOMAROS LA DOSIS DIARIA DE VALIUM Y FORTASEC. EL DIA QUE EL PUCHI DICE T

11 de febrer de 2018, 08.38 h



NO ENTIENDO QUE HE HECHO YO PARA QUE DIOS ME CASTIGUE DE ESA MANERA, CON ESAS ALMORRANAS GIGANTESCAS QUE ME IMPIDEN ESTAR SENTADO COMO NO SEA SOBRE ALMOHADAS, Y ME DAN TAN MAL ROLLO EN MI VIDA DIARIA.



¡¡¡DIOS !!! ¡¡¡¡DIOS!!! DIME, ¿ QUE TE HE HECHO YO PARA QUE SEAS TAN CRUEL CONMIGO Y CON MI CULO? ¿POR QUE ME MARTIRIZAS TAN PERFIDAMENTE?