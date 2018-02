Què fer amb el cos de Franco? La gran preocupació de la portada de La Razón

Claravalls Claravalls Claravalls

11 de febrer de 2018, 10.26 h

Pixar-se sobre o tirar-lo a les rates rabioses.Poca cosa es pot fer...a un assassí fill de la gran puta que se'l menja les rates franquistes del govern español, per algo són els seus fills.Que se'l posin on els hi càpiga.Apa doncs ppsoecs que us aprofiti l'aperitiu d'aquest gran fill de puta.Bon profit.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//