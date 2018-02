El Gobierno no haurà de respondre per la situació catalana en la sessió de control

Última actualització Diumenge, 11 de febrer de 2018 13:00 h

Ni PSOE, ERC i el PNB preguntaran sobre el context polític i de repressió que viu el país

Redacció | Aquest dimecres el Gobierno, en concret Mariano Rajoy, no hauran de respondre a la situació que repressió i autoritarisme que viu Catalunya.

Cap dels grups representats al Congreso preguntaran al presidente sobre l'actualitat que viu el país que encara avui resta sense president després de l'ajornament de la sessió d'investidura del president legítim, Carles Puigdemont.

Després de mesos on l'executiu espanyol ha hagut de respondre pels seus actes, dimecres vinent no haurà de pronunciar-se. Gabriel Rufián, d'ERC, preguntarà sobre el conveni signat pel Ministeri d'Educació i el Ministeri de Defensa. El PDeCAT, al grup mixt, no podrà preguntar a Rajoy.