JxC es manté ferm en la defensa del mandat del 21-D i no accepta rebaixes

Última actualització Diumenge, 11 de febrer de 2018 14:00 h

Pujol reafirma que Puigdemont "ha de fer de president i ha de manar" perquè "ho van dir les urnes i no ho vol l'Estat"

Agències | El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, s'ha reafirmat en la postura d'investir president de la Generalitat a Carles Puigdemont i que exerceixi totes les seves funcions del càrrec. "Ha de fer de president i ha de manar", ha afirmat en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí. Pujol no contempla una presidència simbòlica, i considera que Puigdemont ha de ser investit perquè "ho van dir les urnes i no ho vol l'Estat".

El diputat de JxCat també espera un moviment del govern espanyol perquè "aquell qui oprimeix ha de canviar". "La fruita madura hi ha un dia que cau de l'arbre", ha asseverat. "Quins escenaris em proposa?", ha plantejat quan se li ha preguntat si contemplen alguna opció alternativa a investir Puigdemont.

Pujol creu que aquests dos mesos des de les eleccions han servit per posar en evidència l'estat espanyol i col·locar-lo "davant d'un gran mirall on s'han vist totes les mancances democràtiques". Finalment, ha fet una crida a d'altres formacions, i especialment al PSOE, a qui ha advertit que "si no reacciona, un dia no podrà mirar als ulls de Catalunya ni del seu electoral més tradicional".