Artadi passa dels rumors, només contempla la presidència de Puigdemont

Última actualització Diumenge, 11 de febrer de 2018 15:30 h

Rebutja de front que el president tingui només el caràcter simbòlic

Redacció | La investidura del president legítim segueix el seu curs de declaracions entre les forces republicanes.

Els rumors que aposten perquè Elsa Artadi, actual portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, es postuli com a candidata a la presidència de la Generalitat per així apartar Puigdemont i formar Govern han topat avui amb la contundència d'Artadi.

La portaveu rebutja ser candidata i que el president sigui simbòlic: "No considerem en cap cas que el president Puigdemont hagi de ser un president simbòlic". Artadi s'ha mostrat molt clara afirmant que no entén que es parlin d'alternatives o plans B quan el president té el suport de la majoria absoluta del Parlament.

Artadi concreta que amb la proposició de modificació de la llei de presidència es vol fer "explícit" que ni el reglament ni la llei "prohibeixen" que no es pugui investir Puigdemont. Si el TC ho vetés, "seria una vulneració més perquè estaria dient al Parlament que no pot legislar".

