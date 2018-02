Resistencia La nort del sud. La nort del sud.

11 de febrer de 2018, 19.14 h

No, Sr: Comin, no. El 155 no s'aixecara MAI, si no es que FEM la independencia. Activaran el B155, o el C155 i aixi fins al infinit, amb l'economia intervinguda faran tot el possible per ensorar-la i traslladar-ne les empreses.



Llegiu les ultimes cinc pagines del llibre, Rao d'estat, i canvieu Mon-real/Toronto, per Bcn/Madrid. O trenquem lligams o no ens aixecarem mai mes.



El problema d'abaixar el cap , es que deixes al descobert el clatell per a rebre colps. I vostes, el govern del meu pais ... Llegir més