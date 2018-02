La premsa francesa se'n riu de la policia espanyola que estripa senyeres de les matrícules

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

11 de febrer de 2018, 22.17 h



#3



Una cosa no entenc: la bandera FRANQUISTA (per a mi la bandera esppanyola de debò no és la que va IMPOSAR Fraanco, i contra la que havien vessat la sang tants republicans defensors de la DEMOCRÀCIA) té tres franges . II si parles de tres banderes, necessitaríem, crec jo 3 x 6 = 18 franges.



Però en el cotxe de l'acudit hi compto només NOU, 9 franges, és a dir, just la meitat de les necessàries per poder pensar en 3 baanderes, no ett sembla?.





