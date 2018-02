TVE tradueix ''accions valentes'' com ''acciones violentas'' en un comunicat de l'ANC

Així ho ha denunciat via Twitter la periodista Bea Talegón, que ha criticat la pràctica de la televisió pública espanyola titllant-la d'"inaudita". "El comunicat oficial de l'Assemblea diu accions VALENTES. A TVE, ho tradueixen com VIOLENTES", escriu escandalitzada, com molts altres usuaris a les xarxes socials.La setmana passada, TVE ja va ser en el punt de mira per presentar amb un chyron el dramaturg Albert Boadella com a president de la imaginària Tabàrnia. De fet, des de l'inici del procés, la cadena ha protagonitzat diverses polèmiques sobre la manera d'informar-ne i fins i tot els propis treballadors han denunciat males praxis.Al seu torn, l'ANC ha anunciat que emprendrà "les accions legals pertinents per exigir una rectificació".