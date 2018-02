Sor Lucía Caram carrega contra el Crónica Global

12 de febrer de 2018, 11.09 h





Sor Lucia, de mentiders i "periodisme" brossa, n'han un munt dintre del unionisme, desgraciadament.



Fan un flac favor a la democràcia , però per sobre de la dignitat i la ètica està el "territori" que el volen enganxat al seu i nosaltres volem fugir perquè la porqueria que els adorna no la volem per els nostres fills i nets....