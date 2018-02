Una enquesta de l''ABC' vaticina la fi de Podemos a les municipals del 2019

Ara per ara, la combinació PP i Ciudadanos permet governar als populars un total de 19 capitals de província. Si aquestes eleccions se celebressin ara, el diari unionista assegura que se n'haurien d'afegir 16 més. Però de moment, en aquestes 12, el PP seria el partit més votat, en dos guanyaria Cs i en altres dues el PSOE.

De totes aquestes, Ciudadanos podria superar al PP a Àvila, on l'ajuntament canviaria de color.

