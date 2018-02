El Gobierno diu ''no'' a una investidura simbòlica de Puigdemont

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 12:00 h

Llarena reactivarà a l'abril l'euroordre contra el president legítim

Redacció | El govern espanyol “no consentirà de cap manera” una investidura simbòlica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, segons ha afirmat aquest dilluns el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista a RNE. “Això de simbòlic no existeix i deu ser per donar algun sou a aquesta persona que està acusada de delictes molt greus i que ha fugit de la justícia”, ha afirmat abans d’assegurar que “cal no tenir cap contemplació amb ell”.

A l'esquerra, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres

Segons el ministre, l’executiu espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional una hipotètica exprés de la Llei de presidència de la Generalitat. “Crec que aquesta reforma exprés té poc recorregut perquè és il·legal, i aprovar-la seria un error”. Méndez de Vigo també ha afirmat que l’aplicació del 155 continuarà “fins que faci falta”. “El 155 és el que ha portat estabilitat a Catalunya, respecte a l’ordre constitucional i autonòmic, i per tant mentre no hi hagi un govern a Catalunya que es constitueixi d’acord a la llei i es mantingui dins del marc de l’ordre constitucional i de l’Estatut, continuarà”.



El ministre de Justícia, Rafael Catalá, també ha afirmat en una entrevista a Telecinco que una investidura simbòlica de Puigdemont és “absolutament impossible” i ha emplaçat la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a presentar la seva candidatura malgrat nio tenir els suports suficients per fer córrer el rellotge. “Crec que la senyora Arrimadas, que ha guanyat les eleccions, podria ser la manera de desbloquejar la situació”, ha afirmat en una entrevista al programa ‘Ana Rosa’ de Telecinco.



Filtracions i ascens de Cs

També ha responsabilitzat el conseller destituït Toni Comín de la filtració dels missatges del seu mòbil. Segons el ministre de Justícia, “al món actual hi ha equilibri entre dret a la informació i el dret a la intimitat” i “quan algú en un acte públic esta llegint un text amb una certa notorietat que no impedeix que el del costat li faci un cop d’ull, hi ha una certa socialització de la informació”.

Respecte a l’ascens de Ciutadans que pronostiquen les enquestes, Catalá ha afirmat que són una “foto” del moment, tot i que també llancen un missatge al PP, que haurà d”analitzar” les causes del transvasament de vot. En aquest sentit, ha afirmat que hi ha temps encara per parlar d’un hipotètic relleu de Mariano Rajoy com a candidat.



Amenaça amb una (nova) euroordre



El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena té previst acabar la primera fase de la instrucció contra els líders sobiranistes a finals de març i reactivar, a l'abril, l'euroordre de detenció contra Carles Puigdemont i els consellers a Brussel·les. Així ho han exposat La Vanguardia i Público.



Llarena detallarà les imputacions que imposa a cada un i podria ser que alguns dels investigats quedés fora del procés. Però si a Puigdemont li imputa algun delicte, el jutge del Suprem reactivarà l'euroordre.



El judici, a més, seria a l'octubre, quan es complís el primer any després del referèndum, i la sentència seria al desembre.