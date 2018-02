[Vídeo] El carnaval de Montblanc es mofa de 'La Legión' i el 155

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 11:30 h

Grups unionistes els han lloat sense adonar-se que feien una paròdia

Redacció| Un grup de joves sota el nom de 'La Embragània' ha centrat tota l'atenció del carnaval de Montblanc aquest cap de setmana, per usar la celebració per mofar-se de 'La Legión' i l'aplicació del 155 a Catalunya.

Van fer-ho amb una desfilada pels carrers de la localitat tarragonina al so del seu himne, 'El novio de la muerte', i al pas habitual dels soldats espanyols. Molts dels joves portaven als uniformes llaços grocs reivindicant l'alliberament dels presos polítics catalans; en una estampa on no va faltar la famosa cabra o un tanc que simbolitzava el 155.



El grup, molt nombrós, va acabar l'espectacle fent castells al ritme del grup valencià 'Zoo' sota el nom de “miñones de la sierra”.



El més sorprenent és que diversos grups unionistes a les xarxes socials els han lloat sense adonar-se que el que feien era una paròdia per mofar-se de l'espanyolisme més ranci.