El desconegut cementiri extremeny on hi ha enterrats 154 soldats nazis

L'alcalde de la localitat on es troba, del PP, diu que és com "un lloc turístic més"

Redacció| 154 militars que van lluitar sota les ordres d'Adolf Hitler durant la II Guerra Mundial estan enterrats a un cementiri militar d'Extremadura. Es tracta de l'únic cementiri militar alemany de l'Estat espanyol, on també hi ha les restes mortals de 26 soldats de la Primera Guerra Mundial, i està situat a la localitat de Cuacos de Yuste (Càceres). Els 180 soldats, aviadors i marins que descansen en aquesta terra van morir a les costes i terres espanyoles -en vaixells o avions- durant els dos conflictes.



Segons ha avançat 'Público', va ser el govern alemany qui va decidir ajuntar en un sol indret les prop de 200 làpides de soldats alemanys en cementiris municipals espanyols d'aproximadament 40 ciutats. Les obres per construir el cementiri extremeny van començar el 1979, amb el permís de l'aleshores alcalde de Cuacos de Yuste, el socialista Gregorio García Muñoz.



L'actual batlle del municipi, el popular José María Hernández García, ha explicat a 'Público' que el seu manteniment corre a càrrec de l'ambaixada alemanya i ha afirmat que "com qualsevol cementiri, el que aconsegueix és convidar a la reflexió i buscar la concòrdia i la pau". En aquest sentit, Hernández ha negat que l'indret -tal com havien apuntat alguns mitjans- sigui un lloc de referència per dur a terme homenatges nazis. L'alcalde del PP diu que és com "un lloc turístic més".