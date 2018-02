L'entrevista per carta del programa d'Ana Rosa a Junqueras és de fa un mes i està plena d'interpretacions malicioses

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 12:25 h

Fonts d'ERC expliquen al directe!cat que l'exclusiva d'avui té una clara intenció de tensionar el moviment republicà

@JoanSole_ | L'entrevista que avui el programa d'Ana Rosa de Telecinco ha publicat del vicepresident legítim Junqueras és una "interpretació" de les paraules del líder d'ERC.

Segons ha pogut saber, la carta que avui ha llegit en exclusiva és de fa un mes i està plena d'interpretacions que no responen al context polític que es produeix avui a Catalunya. Amb l'afany de poder enredar més les negociacions entre Junts per Catalunya i ERC, el programa de Telecinco ha omès que l'entrevista per carta és de fa un mes i adjudica com a actuals les opinions del vicepresident legítim.En aquest sentit, fonts d'ERC expliquen que la part més destacada de la carta on s'ha intentat exposar que Junqueras vol que Marta Rovira sigui candidata a la presidenta per davant de Puigdemont ve d'una pregunta molt concreta: "es diu que Mundó pot ser l'alternativa temporal a vostè, creu que és millor candidat que Rovira?". Una pregunta que Junqueras respon, "Mundó és una persona excepcional. Però Mundó ha renunciat al seu escó de diputat. En qualsevol cas, Marta Rovira és una gegant, és algú en qui tots confiem". Una resposta que en cap cas ha intentat contraposar la candidatura del president legítim amb la de la secretària general del partit.