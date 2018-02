L'advocat de Puigdemont reacciona a ''irregularitats'' en els judicis de l'1-O

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 13:30 h

Creu que no es pot permetre que una "causa general" es jutgi per diferents tribunals

Redacció| El magistrat titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha anunciat aquest diumenge als investigats pels preparatius de l'1-O que la causa també està oberta per rebel·lió, cosa que contradiu el criteri fixat per l'Audiència Nacional espanyola des del setembre, quan va assegurar que aquest delicte només es pot investigar en aquest tribunal central o al Tribunal Suprem. Unes informacions a les quals ha reaccionat l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, considerant "òbviament irregular" que diferents tribunals investiguin a la vegada la "causa general" de l'1-O.

El magistrat de Barcelona ha pres declaració a cinc investigats per la causa oberta com a conseqüència de dues querelles, inicialment contra Santiago Vidal, Carles Vives Pi-Sunyer i Lluís Salvadó. Es tracta de Jordi Cabrafiga, excap de gabinet de Governació, Lluís Domingo Anaya, responsable de TIC del CTTI i adscrit a Governació, Valentín Arroyo, director del CTTI, i José María Reig Sevilla i Antonio Jesús Vargas, treballadors del CTTI. Tal com ha anunciat als interrogats, la causa està oberta pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons públics, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. Tot i que alguns advocats ho han demanat, el jutge no ha volgut concretar ni els delictes ni els fets concrets que s'imputen a cada investigat.



"Penso que quan ho expliquem al Tribunal Europeu de Drets Humans, els costarà entendre que tot això s’hagi pogut produir en una única causa", ha expressat en referència a això Jaume Alonso-Cuevillas en un missatge via Twitter. L'advocat s'ha mostrat escandalitzat que a la causa que va obrir el Jutjat de Barcelona el febrer passat pels preparatius de l'1-O, s'hagi afegit el delicte darrere el qual s'escuda el Tribunal Suprem per privar de llibertat els presos polítics catalans.



Tal com explica Cuevillas, el jutge de Barcelona va obrir la causa arran que l'exsenador d'ERC Santi Vidal assegurés que el Govern havia de destinar 400 milions d'euros -que tenia camuflats- per muntar el referèndum i les estructures d'Estat; en un procediment que s'investiga des de fa mesos. En aquest sentit, l'advocat critica que dos fiscals del TS assistissin a interrogatoris del jutjat de Barcelona per "buscar material incriminatori que s'utilitza en una causa diferent, sense que les defenses puguin intervenir, cusi òbviament irregular".