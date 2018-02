Catalunya segueix sent atractiva pel món empresarial malgrat Espanya

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 15:00 h

El grup Financial Times reconeix el Principat com la millor regió per invertir al sud d'Europa el 2018 i 2019

Segons un comunciat de la Generalitat , per elaborar aquesta classificació l'fDi Magazine analitza cinc criteris entre més de 450 regions i ciutats d'Europa: el potencial econòmic, el capital humà/estil de vida, la rendibilitat, la connectivitat i el clima de negocis. Tenint en compte aquests indicadors, el rànquing elaborat per fDi Magazine determina que les cinc regions més atractives del sud d'Europa el 2018 i 2019 pel que fa a la captació d'inversió estrangera són Catalunya, Madrid, Llombardia, Istanbul i Lisboa.

A banda de reconèixer Catalunya com la regió més atractiva del sud d'Europa en termes d'inversió estrangera el 2018 i el 2019, la publicació també premia Catalunya per comptar amb la millor estratègia per captar inversió estrangera entre les regions considerades 'grans', és a dir, les que superen els 4 milions d'habitants. Una estratègia que s'impulsa des de la Generalitat de Catalunya a través de Catalonia Trade & Investment, una unitat d'ACCIÓ creada l'any 1985 i que es vehicula a través de la seu de Barcelona i la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d'Inversions de la Generalitat arreu del món. En aquest cas, Catalunya encapçala el rànquing davant de Rin del Nord-Westfàlia, Escòcia, Llombardia i Emília-Romanya.

L'economista en cap de BBVA a l'Estat, Miguel Cardoso, ha assenyalat que el PIB català seguirà creixent durant aquest any i també el 2019 a més del 2%. Si bé, ha volgut especificar que no creixerà més per la incertesa que resulta del context polític actual i l'estancament de la demanda interna i del turisme, després dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils (Tarragona) durant agost passat.

Malgrat voler pintar-ho negativament, l'informe preveu que el creixement previst per 2018 i 2019 permetrà crear 136.000 llocs de treball i la taxa d'atur es reduirà fins al 9,6% a finals de l'any que ve, cosa que, si es compleixen les expectatives, "reafirmarà" sis anys d'expansió econòmica a Catalunya, els que dura el procés, curiosament.

