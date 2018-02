[Vídeo] Un exministre socialista prioritza la unitat d'Espanya a la rendició de comtes de Rajoy

Un exministre socialista prioritza la unitat d'Espanya a la rendició de comtes de Rajoy pic.twitter.com/CYBlLXFnXZ — directevideos (@directevideos) 12 de febrer de 2018

Amb les seves paraules, Bono ha deixat entreveure que la unitat d'Espanya val més que qualsevol altra qüestió d'aquestes que -com solen dir els unionistes- preocupa els espanyols com pot ser la corrupció del PP o les retallades en serveis socials del Gobierno.D'altra banda, el socialista ha afirmat en directe que té més simpaties per Oriol Junqueras que per Carles Puigdemont: “A Junqueras no l’he saludat mai, no el conec, però no el veig amb la falta de dignitat que veig en Puigdemont”, ha dit. Així ha dit que no és del seu gust que el líder d'ERC sigui a la presó i que li agradaria que "es pogués veure que Espanya i Catalunya valen més que Mariano Rajoy i Oriol Junqueras junts”.Pel que fa a la investidura de Carles Puigdemont com a president, s'ha mostrat totalment contrari alegant que “un país no pot anar bé quan un pròfug vol ser president a distància”.