Lliçó dels hotelers catalans: regalen un cap de setmana als murcians reprimits per la policia

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 14:30 h

Resposta a la decisió de l'associació turística de Múrcia d'oferir estades vacacionals als efectius policials de l'1-O

Redacció | Resposta contundent d'un grup d'hotelers dels Pirineus i la Cerdanya a la denigrant proposta d'una patronal de turisme de Múrcia de regalar estades vacacionals als agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu de l'1-O. Sota la plataforma Pirineus 'con ellos', que no 'a por ellos', han decidit regalar un cap de setmana als veïns de Múrcia que van ser víctimes de la repressió i la violència policial durant les seves protestes contra el mur de l'AVE.

Un dels seus impulsors, Pep Lizandra, ha detallat en declaracions a l'ACN que des de divendres han aconseguit sumar una vintena d'establiments de les dues comarques, tan hotelers i de restauració com també museus, empreses d'activitats esportives i persones a títol individual.

"La idea és oferir un paquet de dos dies durant el mes de maig", ha detallat Lizandra, que ha dit que aquesta "és una mostra de solidaritat que vol contrarestar la proposta dels hotelers de Múrcia" i promoure "la solidaritat amb altres llocs que també han patit la repressió per reclamar els seus drets".



La iniciativa està destinada a les persones de la plataforma 'Pro-Soterramiento de las Vías' de Múrcia, que s'han oposat amb diferents protestes a què la línia de l'AVE entri a la ciutat per la superfície i a la construcció d'un mur per fer-ho possible. Lizandra ja s’ha posat en contacte amb ells per explicar-los la proposta. A banda d’allotjament, els oferiran activitats lúdiques per conèixer el territori.

