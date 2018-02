[Vídeo] Un unionista amenaça els catalans amb una arma al crit de ''Viva España''

12 de febrer de 2018, 18.37 h

En aquest senyor no li passara res perque enlloc de denunciar-ho a un jutjat, la gent ho denuncia a Twitter, a sobre aixo li dona temps per a esborrar les probes.



En cas de denuncia, primer de tot s´ha de treure copia de tot per si ho esbotta, segonament anar al jutjat o els Mossos i posar la denuncia adjunant copies de les probes, unicament despres de tot aixo es pot esbombar per les xarxes socials per moltes ganes que hi hagi de fer-ho abans.