Europa comença a conèixer qui és Elósegui

En una carta dirigida al Consell d'Europa i al mateix tribunal, 75 membres del Parlament Europeu, de grups polítics com el socialdemòcrata, el liberal, l'esquerra unitària i els verds, han expressat la seva "profunda preocupació" per les "inacceptables declaracions homòfobes" de la magistrada espanyola.

De fet, la jutgessa ha vinculat l'homosexualitat amb diverses patologies en diversos llibres, articles i entrevistes afirmant que només "les persones que viuen d'acord amb el seu sexe biològic podran ser equilibrades i sanes" a part d'assegurar que és un món més promiscu que l'heterosexual i que els homosexuals "tenen moltes més parelles".

"La igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació sobre la base de la identitat de gènere i la sexualitat són centrals pel Consell d'Europa i la UE", asseguren els eurodiputats a la seva carta. Per això, reclamen que les "greus preocupacions" que desperten les paraules "alarmants i inacceptables" d'Elósegui siguin tingudes en compte i que se li reclami una rectificació i que, si no la fa, s'iniciïn els procediments per revocar-la.

La carta, impulsada per la delegació del PSOE al Parlament Europeu, compta amb el suport d'eurodiputats de països com Grècia, Irlanda, el Regne Unit o França, entre d'altres. A més, l'han firmada els catalans Javi López (PSC), Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (ICV) i Ramon Tremosa (PDeCAT). Entre els signants, hi ha els vicepresidents de l'Eurocambra, Dimitrios Papadimoulis, de Syriza, i Sylvie Guillaume, dels socialdemòcrates francesos.Amb tot, la polèmica al voltant del nomenament del jutge espanyol al Tribunal d'Estrasburg segueix portant cua. Cal recordar els escàndols del candidat oficialista del Gobierno, Francisco Pérez de los Cobos, que va suspendre les proves d'accés per no tenir nivell d'anglès i francès requerits i va passar per alt la seva militància al PP en presentar la candidatura . Ara, demanen revocar el nomenament de la jutgessa escollida per aquestes homòfobes declaracions que xoquen frontalment amb els drets humans, tribunal del qual forma part.