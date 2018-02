[Vídeo] Joan Carles I es nega a concedir una entrevista a Évole i li penja el telèfon

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 17:00 h

Va ser durant la conversa amb José María García, que va explicar com el rei emèrit va dir-li "maricón" per vestir un jersei vermell

Redacció| El 'Salvados' d'aquest diumenge ha deixat malparat el rei emèrit Joan Carles I, que va mostrar davant els espanyols que no és tan proper com molts volen fer creure. De fet, va acabar penjant el telèfon de males maneres al periodista Jordi Èvole quan va demanar-li una entrevista amb el seu programa.





NOS HA COLGADO EL REY JUAN CARLOS. #ReyesDeLaNoche pic.twitter.com/KSRtsTFfeH — Salvados (@salvadostv) 11 de febrer de 2018 Quan Joan Carles va penjar el telèfon deixant Èvole amb la paraula a la boca, García va afirmar que “a Joan Carles li falta aquesta entrevista incisiva, no d’aquestes que només fan fel·lacions. A mi m’ha molestat el comportament que ha tingut amb tu, s’ha equivocat penjant grosserament”.

"Jo he sentit adoració per Joan Carles, i confesso ara que equivocada, perquè ha fet coses equivocades que jo desconeixia. No em va agradar l’escàndol de Bostuana, la presència tan pròxima de Corinna ni les amistats masculines properes al Rei”. “No estic gens agraït amb Joan Carles, jo m’he portat amb ell de meravella. Però des que deixés de ser rei, ni una trucada...”, va sentenciar García. José María García, a més, va explicar que un dels darrers cops que va veure Joan Carles I hauria viscut una situació gens del seu gust: el Borbó li hauria dit "maricón" per anar vestit amb un jersei vermell. “És de l’única cosa de la qual no poden acusar-lo a vostè”, hauria contestat el periodista, al·ludint a la seva fama de faldiller."Jo he sentit adoració per Joan Carles, i confesso ara que equivocada, perquè ha fet coses equivocades que jo desconeixia. No em va agradar l’escàndol de Bostuana, la presència tan pròxima de Corinna ni les amistats masculines properes al Rei”. “No estic gens agraït amb Joan Carles, jo m’he portat amb ell de meravella. Però des que deixés de ser rei, ni una trucada...”, va sentenciar García.

Segons el monarca, que va mostrar-se molt empipat -“a mi m’han dit que em trucaríeu per parlar de José María García, i amb ell parlo del que sigui. Però no parlaré de res més"-, ja li havien avançat que hi hauria una conversa però només estava disposat a parlar sobre el periodista José María García, que va protagonitzar el programa de diumenge. “M’estava dient [Garcia] que si hagués tingut l’exclusiva de Botsuana, també l’hauria donat. Vostè com s’ho hauria pres?”, va preguntar-li Èvole al monarca, a la qual cosa va respondre tirant pilotes fora.