[Vídeo] Els tertulians del programa 'Tot es mou' salven TV3 dels efectes nocius del 155

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 18:30 h

L'espai de tarda dedicava molts minuts a un acte unionista que ha estat destrossat a la taula de debat

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Avui, el programa que ara s'encarrega d'amenitzar les tardes a TV3, 'Tot es mou' presentat per Helena García Melero ha dedicat un llarg i feixuc temps a cobrir un dinar unionista que pretén agermanar les ciutats de Barcelona i Madrid davant del moment històric que viu Catalunya a les portes de la seva emancipació.

Per si no fos poc, TV3 no hi ha enviat cap reporter i ha demanat a una de les assistents, Mercedes Milà, que fes la connexió en directe per a explicar com havia anat la trobada. Ella mateixa ha explicat que s'ha assegut al costat d'Enric Hernández, director de El Periódico i ha narrat alguna de les confidències dels assistents. De fet, hi havia cares molt conegudes com Xavier i Rosa Maria Sardà, Pepa Bueno, Mercedes Milà, Oriol Bohigas, Antoni Bassas, Lluís Bassat, Amparo Moreno, Eulàlia Vintró, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Josep Maria Pou, Javier Mariscal, Teresa Gimpera i Vicky Peña, Montserrat Nebrera, Joan Herrera i les alcadesses Ada Colau i Manuela Carmena.

El missatge que ha volgut donar Milà és que ha estat una trobada per a "l'entesa, ganes de fer-se sentir i de "recolzar molts catalans que són aquí" i que això pot ser "el principi d'un treball de la societat civil que té molta força i que està decidia a què les dues ciutats no perdin la relació tan extraordinària". Després el programa ha emès un petit reportatge on sortien algunes de les celebritats que han acudit al sopar amb discursos unionistes camuflats en la fraternitat.

Els tertulians destrossen el dinar

Albano Dante Fachin ha dit que "m'he d'aguantar molt" per dir el que pensava sobre aquest dinar. "Diuen que aquí ens portem tots bé quan hi ha gent a la presó i hi ha desastres democràtics a Espanya. Què és aquest bon rollito? Veig això i em sembla trist".

Bernat Dedéu no s'ha mossegat la llengua "no ens han convidat al dinar perquè no som ni socialistes ni pijos" i ha afirmat que li feia molta gràcia "la retòrica absurda i cursi passada de moda dels pijos sociates".

També Marta Roqueta hi ha ficat cullerada i ha recordat que "posar Carmena i Colau al centre d'una reconciliació basant-se en un discurs de gènere s'obliden com si Anna Gabriel o Inés Arrimadas no haguessin influït i l'independentisme ha aportat discòrdia a la taula del pacte de la constitució.





Notícies relacionades