Boya es mantindrà ferma, defensarà la República i l'1-O davant del Suprem

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 18:00 h

La cupaire subratlla que "no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó"

9 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Mireia Boya serà la primera a declarar aquest dimecres davant el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per la macrocausa contra el procés. La cupaire ha explicat aquest dilluns a la tarda que "assumeix els riscos" i que es troba "serena". En aquesta línia, ha anunciat que es mantindrà ferma en els seus idearis i té pensat "reivindicar" davant la "injustícia espanyola" els resultats de l'1-O.

Després de confirmar que sí que assistirà dimecres a declarar al Suprem, la cupaire ha assegurat que "anirà de cara" i no renunciarà ni "una coma" al programa electoral amb què la formació anticapitalista es va presentar al 27-S.

Tanmateix, ha anunciat que té pensat reivindicar els resultats de l'1-O davant Llarena: "vam fer un referèndum i el vam guanyar", ha sentenciat Boya.

En aquest sentit, ha manifestat que "no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó" i ha afirmat que tota la causa per la qual està sent investigada pels delictes de rebel·lió i sedició es basa en un atestat de la Guàrdia Civil "parcial i interessat, que crea un relat que no es correspon amb la realitat perquè no hi va haver violència".

En cas que acabés entrant a presó, situació que ha qualificat de "el pitjor dels escenaris", ha reclamat una "reacció política" que passi per una "estratègia conjunta i coordinada" dels partits i de tots els independentistes. En qualsevol cas, s'ha mostrat convençuda que "no sortirà de la presó fins que no es proclami la República".

Notícies relacionades