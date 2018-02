JxSí contraataca i porta al TC les contradiccions del Gobierno

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 19:05 h

Al·lega que el recurs contra la investidura és “preventiu”, un “abús de dret” i “extralimita” les funcions del TC

Tots els fronts són vàlids, fins i tot utilitzar el TC, per aflorar les contradiccions i negligències del Gobierno de Mariano Rajoy per intentar evitar que Carles Puigdemont sigui investit president de Catalunya a l'exili. JxCat ha presentat el seu punt de vista al Constitucional i demana que no s’admeti la petició perquè Puigdemont “no té causes d’il·legibilitat” i perquè impedir la votació al ple “vulneraria drets”

ACN Barcelona .- El grup parlamentari de JxCat ha presentat aquest dilluns les seves al·legacions contra el recurs que va interposar el govern espanyol davant el Tribunal Constitucional (TC) per evitar la sessió d’investidura amb Carles Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat. A l’escrit, els diputats demanen que no s’admeti a tràmit el recurs perquè implicaria mesures com l’anul·lació del ple d’investidura, que consideren “preventives” sense necessitat, que suposarien “un abús de dret” per part del govern espanyol, i que el TC estaria “extralimitant” les seves funcions. Per a JxCat, el recurs no té cabuda perquè Puigdemont “no té causes d’il·legibilitat” i impedir la votació al ple “vulneraria drets” del candidat i dels diputats.

