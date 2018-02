L'1 d'octubre comença a omplir la nomenclatura de Catalunya

Girona, un fet

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha convocat la reunió d'urgència i ha portat la proposta al ple. A favor hi havia CiU, ERC i la CUP i en contra el PPC, Cs i el PSC. Abans de la votació, Madrenas ha pres la paraula per subratllar que "la Constitució no és democràcia i ha perdut tota legitimitat", perquè en el seu nom hi ha "exiliats, represaliats i s'ha aplicat el 155". Unes 600 persones han seguit el ple des de la plaça del Vi. Sobretot partidaris, però també opositors a la mesura.

Mont-Roig del Camp, per condemnar la repressió

El ple de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (Baix Camp) va aprovar pocs dies després del referèndum modificar el nom del camí de les Arenes pel de carrer de l'1 d'Octubre, en el seu tram urbà. El canvi de topònim, aprovat per la majoria del plenari, s'ha justificat com un acte "per condemnar la repressió policial viscuda" durant la jornada del referèndum d'autodeterminació a la vila.

Jorba, uns dels primers

Jorba va ser un dels primers municipis de Catalunya a tenir un carrer dedicat a l'1 d'octubre. El ple municipal ho va aprovar el 26 d'octubre del 2017 per unanimitat amb els 5 regidors d'ERC i un regidor del PDeCAT, batejar com Carrer 1 d'octubre el vial que separa la benzinera i el supermercat i restaurant del Bon Àrea. L'alcalde del municipi, David Sánchez, va explicar que es farà alguna intervenció per posar el nom del carrer "que vol recordar no només el referèndum, sinó també l'actitud que va tenir la gent, de coratge, valentia i ganes d'expressar-se democràticament".

El Vendrell, un carrer

El carrer General Prim serà rebatejat com a carrer del Primer d'Octubre. Així ho va decidir l'Ajuntament del Vendrell al ple ordinari de l'octubre passat i es va donar un marge de 3 mesos per implementar-ho. Era una proposta de Som Poble, que va exposar Ruben Suan i es va aprovar amb els suports d'ERC, PDeCAT i el regidor no adscrit Josep Marrasé. Els grups municipals del PP, Sí Es Pot i el PSC es van abstenir mentre que van votar en contra PxC i Ciutadans.

Acte solemne a Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa va inaugurar a finals de gener el canvi de nom de la plaça Joaquim Bau pel de plaça 1 d'Octubre, una decisió presa sense vots en contra al ple del passat octubre. Més enllà dels ferits i la repressió policial, la plaça vol recordar la unitat i l'afirmació nacional que va suposar la celebració del referèndum.

Sant Julià de Ramis, inauguració amb exigències

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis també va ser dels primers a rebatejar una plaça amb el nom d'1 d'octubre. Va ser en un ple extraordinari on també es va aprovar per unanimitat la condemna a la "brutalitat policial de l'Estat a Catalunya". Es va acordar que la plaça de davant del pavelló passi a anomenar-se 'Plaça de l'1 d'Octubre'.

Vilanova, també

El ple de l'Ajuntament vilanoví va aprovar a finals del novembre passat una moció per posar el nom d'1 d'octubre la plaça de les Casernes o una plaça equivalent pel que fa a importància i situació. A més, es va demanar que aquest canvi es fes sense dilacions i en el menor temps possible. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor del govern (CiU-PSC), la CUP, ERC, Som VNG i els no adscrits David Montes i Ariadna Llorens. Van rebutjar-la, C'S, el PP i Carmen Reina. La moció era iniciativa del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Vilanova i la Geltrú

Palau d'Anglesola va més enllà

L'Ajuntament del Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) va aprovar en el seu últim ple de l'any 2017, el 27 de desembre, canviar el nom de la plaça d'Espanya pel de plaça 1 d'Octubre i el de l'avinguda del Poal pel d'avinguda de la Pau, a més de posar nom a dues places que encara no en tenien: una es dirà plaça d'Independència i l'altra plaça de la República.

Puigcerdà, en camí

Un veí de Puigcerdà ha engegat una actuació per a canviar de nom del carrer Espanya, un dels més importants del centre històric, ja que és a la pràctica el segon carrer major per a 1 d'Octubre. Francesc Mayor ha dut a terme una recollida de signatures de suport a una demanda a l'Ajuntament que en tan sols dues hores va superar les 900 adhesions.

Olot, ho estudien

A l'avinguda dels Reis Catòlics hi viuen més de 150 veïns i hi ha desenes de comerços instal·lats en els 650 metres que té la via podria passar-se a dir-se carrer 1 d'Octubre. En ser un carrer tan concorregut, l'ajuntament vol estudiar la proposta feta des d'Esquerra Republicana i tenir en compte totes les variants. "Necessitem pensar-ho una mica, no pel valor de l'1 d'octubre, sinó perquè quan canvies el nom a un carrer, s'afecta la vida de molts ciutadans", explica l'alcalde d'Olot, Mia Corominas.

Berga ho demana

El carrer de la caserna de la Guàrdia Civil de Berga podria passar a dir-se carrer 1 d'Octubre. Aquesta és la proposta que el grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) i les Joventuts d'Esquerra al Berguedà (JERC) portaran al ple del mes de febrer a l'Ajuntament de Berga.

Sant Cugat ho intenta

L'Assemblea Nacional Catalana ha engegat una recollida de signatures per canviar el nom de la plaça del Rei de Sant Cugat per plaça de l'1 d'octubre. Les signatures es poden deixar al local de l'ANC a Sant Cugat el dimarts, dimecres i dijous entre les 18 i les 20 hores. L'espai es troba al carrer de Cristòfor Colom, 24.

Els veïns es mobilitzen a Lleida

Una setantena de veïns del barri de Cappont de Lleida van rebatejar de manera simbòlica el novembre passat la plaça de davant el CAP com a plaça 1 d'octubre. L'acte va ser organitzat pel CDR i l'associació de veïns i volia pressionar l'alcalde Àngel Ros per a la seva posició davant del referèndum.

Altres intents

S'han fet accions a Sabadell, Terrassa i, fins i tot, algú va rebatejar al Google Maps la plaça Espanya de Barcelona com la plaça 1 d'Octubre.