Així és la guerra oberta entre PP i Cs: declaracions creuades, retrets i pressions

Última actualització Dilluns, 12 de febrer de 2018 20:30 h

El PP acusa Arrimadas de ser una ''estàtua de sal''

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Guerra oberta entre PP i Cs: declaracions creuades, retrets i pressions, que giren entorn la situació a Catalunya i amb totes les mirades posades en la pujada de la formació taronja que vaticinen les enquestes en les pròximes eleccions. Ara, el PP acusa Arrimadas de ser una "estàtua de sal" per no presentar la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. Per la seva banda, el líder de Cs, Albert Rivera, ho ha deixat clar aquest dilluns al matí en respondre les crítiques de De Cospedal i sentenciar que Arrimadas no presenta candidatura per no "resoldre la papereta" als independentistes.

© La Moncloa Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arrimadas, Cs, guerra, investidura, PP, Rajoy, Rivera

Però el PP segueix insisint. Aquest dilluns al matí era el líder popular de Catalunya, Xavier Garcia Albiol, que ha instat la líder de la formació taronja a presentar la seva candidatura "per patriotisme", perquè té la única eina per provocar que els independentistes hagin de "moure fitxa", ha assegurat Albiol.

A Madrid, aquesta tarda, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha responsabilitzat, no només els independentistes per la "paràlisi" que es viu a Catalunya, sinó també la líder de Ciutadans a Catalunya perquè s'ha convertit en una "estàtua de sal" i l'ha acusat de transformar la "victòria" del 21-D en quelcom "inútil".

En aquest sentit, li ha demanat que "faci alguna cosa per favor", perquè amb la seva negativa a presentar la seva candidatura per fer córrer els temps "sembla una estàtua de sal". "A què té por, a perdre la votació?", ha dit Maillo, que ha afirmat que molts ciutadans s'estan sentint "desenganyats" amb la seva "victòria" electoral.

Els barons demanen a Rajoy que espavili davant l'auge de Cs

D'altra banda, Rivera ha retret a Rajoy, en una entrevista a Antena 3, que hagi convocat els seus barons aquest dilluns per "lluitar contra Ciutadans" quan no ho ha fet "mai" per "lluitar contra la corrupció".



De fet, segons informa Público, els líders regionals del PP han demanat a Rajoy que es "posi les piles" per frenar l'auge de Cs perquè només està en mans del partit, han sentenciat.

Precisament, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volgut mostrar fermesa davant els barons del seu partit, amb qui ha celebrat un dinar de feina a la seu del carrer Génova. En la trobada, Rajoy ha anunciat també que portarà al TC qualsevol reforma de la Llei de la Presidència de la Generalitat que tingui com a objectiu investir Carles Puigdemont.

Notícies relacionades