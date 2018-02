C's Manresa signa una moció a favor d'una ''República Catalana feminista''

- ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de Marzo?

- Bueno hay que mirar, hay algunas reivindicaciones que no compartimos

- Brecha salarial, acoso laborales....

- Algunas no están tan claras

- ¿Cuales?

- Es que no me lo he leído

La part que xoca amb la postura de C's apareix just abans dels acords, la qual cosa fa pensar que ni tan sols han llegit el text complet. En concret, la moció compta primer amb una part expositiva extensa on es descriu la situació de greuge que viu la dona encara avui dia en la societat occidental. Després passa a la part dels acords, entre els quals hi ha donar suport a la Vaga Internacional de Dones impulsada per feministes arreu del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.Cal recordar que la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ja havia aixecat polseguera amb unes declaracions sobre si recolzaria o no la vaga feminista; quan va assegurar a la televisió que no compartia algunes de les seves reivindicacions i en ser preguntada sobre quines eren, no va saber contestar.