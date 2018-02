El PP evita parlar del seu nou problema: Ciudadanos

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 10:00 h

Els populars es feliciten en roda de premsa per no dedicar al partit taronja "ni un segon, ni un minut, res"

Redacció | Dilluns 12 de febrer. El president del Gobierno ha mantingut una trobada amb els líders autonòmics i ha preferit esquivar el fet que Ciudadanos està marcant terreny. Malgrat tot, en privat molts s'han queixat de la paràlisi del president. Però fins i tot el mateix coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, es va felicitar en roda de premsa per no dedicar al partit taronja "ni un segon, ni un minut, res".

En petit comitè però, Maillo no controla les paraules. I va criticar d'aquesta manera a Inés Arrimadas amb un comentari masclista, titllant-la d'"estàtua de sal" per no presentar-se a la investidura. També va aprofitar per preguntar-se si a Ciudadanos els fa "al·lèrgia" governar.

I això que precisament l'autocrítica pels mals resultats a Catalunya --només han aconseguit 4 diputats-- és una pregunta que també va saber esquivar molt bé.

Maillo no es va quedar aquí. El número tres dels populars va acusar Rivera de canviar d'opinió "com un penell", de no "assumir reptes" i d'estar "obsessionats" amb les enquestes. Cal esmentar el fet que el PP no ha comentat les enquestes on Ciudadanos està guanyant terreny a costa de restar vots als populars.

A més a més, han aprofitat per remarcar que la idea de Rivera, que aposta per reduir la llei electoral per treure pes a les autonomies menys poblades, des del PP "no ho permetrem".

