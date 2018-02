Òmnium registra 25.000 nous socis des de l'empresonament de Jordi Cuixart

Una situació que, amb tot, ha causat l'efecte contrari al que s'esperava el Gobierno: a banda dels actes de suport, les cartes a la presó, les caixes de resistència i centenars de mostres d'escalf i solidaritat més; destaca l'augment espectacular de socis a les entitats. A Òmnium, per exemple, pràcticament arriben als cent mil (aquesta darrera setmana, concretament, eren 99.230 segons dades obtingudes per 'Vilaweb'); havent augmentat en 25.000 el nombre de persones vinculades a l'entitat des de l'empresonament de Cuixart el passat 16 d'octubre. I és que ja només durant les vint-i-quatre hores següents a l’empresonament, 1.600 persones es van sumar a les files d'Òmnium Cultural. Durant la setmana posterior, van ser 5.179. A més, l'any més intens del procés, el 2017, l'entitat va passar de 63.000 socis al gener a 95.359 al desembre, amb un augment de més de 32.000 socis. D'aquestes noves adhesions, la majoria són gent de menys de quaranta anys.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal