Puigdemont planta cara a les ''injúries i amenaces'' que rep per Internet

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 12:30 h

La seva defensa les està recopilant per interposar una denúncia

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Carles Puigdemont plantarà cara judicialment als "improperis, injúries i amenaces" que rep per Internet des de fa temps. Segons ha explicat a una entrevista al 3/24 el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, estan recopilant-les i en breu interposaran una denúncia.

Cuevillas s'ha mostrat escandalitzat per les "tones d'odi" que rep Puigdemont per part d'unionistes a la xarxa que, fins i tot, ataquen membres de la seva família. Una de les damnificades és també la seva dona, la periodista Marcela Topor.



Al seu torn, l'advocat també s'ha referit a les al·legacions sol·licitades per JxCat al Tribunal Constitucional (TC) per tal que aquest no admeti a tràmit el recurs del Gobierno contra la investidura de Puigdemont. Segons ell, "hi ha hagut una extralimitació" per part del TC en aplicar-se mesures cautelars contra el ple d'investidura convocat fa unes setmanes i hi tornaria a haver-hi una altra si el Tribunal admet el nou recurs de l'Executiu de Rajoy. Per a l'advocat, "faci el que faci el TC, farà un trist paper": s'equivocaria si l'admetés i si no ho fes es desacreditaria a si mateix per prendre mesures cautelars anteriorment després de la presentació del recurs. Si finalent el tribunal admetés el recurs, Cuevillas ha dit que "aleshores haurem de fer al·legacions sobre el fons".