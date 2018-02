Espanya no garanteix els Drets Humans: Condemnada un cop mes per “tracte inhumà i degradant” a dos ciutadans bascos

Catalunya tossudametn en peu! Vull ser Lliure! Vull ser Lliure!

13 de febrer de 2018, 13.45 h

Queda clarament reflectit que C's són un partit nascut per treure del mig als impresentables delinqüents corruptes del PP, en una fosca maniobra per substituir-los per uns altres amb pell de xai, que són encara pitjors, copiant la ideologia dels corruptes actuals al govern, sobrepassant per la dreta els seus infames conceptes polítics que no són propis d'un país avançat, sinó d'un amb les característiques de tradició despòtica i dictatorial, com és espanya, país de gent fàcilment ... Llegir més