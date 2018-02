Rivera es reuneix aquest divendres amb Societat Civil Catalana al Parlament

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 14:00 h

La trobada servirà per parlar de la situació a Catalunya, per mostrar el suport amb SCC, i per defensar la Constitució

Redacció | El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es reunirà aquest divendres a les 12.00 hores al Parlament de Catalunya amb el president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rusiñol. En aquesta reunió també hi participarà el portaveu del grup en la Càmera, Carlos Carrizosa.

Fonts del partit expliquen que la trobada al Parlament de Rivera servirà per avaluar amb SCC "la situació a Catalunya, per mostrar el seu suport i col·laboració amb SCC, i per defensar la convivència i la Constitució".

El següent punt en l'agenda de SCC està fixat pel 20 de febrer, quan Rusiñol viatgi a Sevilla per reunir-se amb la presidenta socialista d'Andalusia, Susana Díaz.

