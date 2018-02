Al Jazeera qualifica Tabàrnia de ''moviment obscur'' vinculat a l'extrema dreta

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 14:30 h

Redacció| "Tabarnia: una broma no tan graciosa sobre la democracia catalana". Així titula el periodista Raphael Tsavkko Garcia el seu article d'aquest onze de febrer al prestigiós mitjà internacional Al Jazeera sobre Tabàrnia.



I és que el periodista d'Al Jazeera destaca també en el seu article els "controvertits noms" que apareixen relacionats amb Tabàrnia, com el del seu portaveu, Jaume Vives, famós per tuits amb frases com "l'islam i la ideologia de gènere són els principals instruments de Satanàs en els nostres temps". Tsavkko vincula també Tabàrnia amb Societat Civil Catalana -"amb estrets vincles amb l'extrema dreta espanyola [...] incloent-hi partits com la Falange Española de las JONS"-, i les manifestacions d'aquesta organització amb "símbols franquistes i feixistes".

D'altra banda, el periodista carrega contra el Gobierno per "reprimir" amb "armes judicials i polítiques" el moviment independentista català: assenyala els presos polítics, els exiliats o les maniobres de l'Estat per evitar la investidura del Puigdemont, "escollit a les urnes". En aquest sentit, critica el silenci d'Europa també pel que fa a la "violència" de l'1-O o l'aplicació del 155 a Catalunya.



"Les posicions contradictòries i els punts de vista oposats són normals en una democràcia, però els intents de reprimir i deslegitimar les demandes justes d'un moviment d'independència demostren clarament el caràcter no democràtic de l'unionisme espanyol. Usant Tabarnia, els unionistes intenten argumentar que el moviment secessionista a Catalunya està promovent la divisió no només d'Espanya, sinó també de la societat catalana. En realitat, però, els unionistes són els únics que intenten silenciar les veus catalanes. [...] Per tant, les persones que fan servir l'exemple de Tabarnia per deslegitimar el moviment independentista català no lluiten realment per la democràcia, sinó per convertir la realitat en un intent de subvertir la democràcia als seus propis objectius", sentencia Tsavkko.

Tsavkko apropa als seus lectors la història del famós moviment unionista explicant que neix del fet que "els unionistes a Catalunya no van acceptar la derrota" del 21-D. Segons ell, Tabàrnia sorgeix de la "frustració unionista". "Van decidir, segons sembla, apel·lar a una broma no tan divertida per argumentar el seu cas i deslegitimar la victòria electoral significativa de l'oposició", escriu el periodista sobre un moviment que qualifica d'"obscur". En aquest sentit, apunta com molts dels polítics espanyolistes de primera línia "van començar a referir-se a aquesta regió ficticia en un intent de menysprear el moviment independentista que no van aconseguir derrotar a les eleccions".Segons Tsavkko, Tabàrnia és clarament una "provocació", "i ni tan sols una de molt intel·ligent". "Trivialitza la noció d'identitat", denuncia per assenyalar que "la noció de la nació catalana i la identitat catalana van sorgir com a resultat d'un complex procés històric, polític i cultural i el moviment independentista català va créixer durant dècades (si no segles) de debats, tensions i conflictes". Per tant -afegeix- "la lluita catalana per la independència no es pot, en cap cas, equiparar a un moviment satíric concebut per un petit grup de persones vinculades a organitzacions d'extrema dreta".