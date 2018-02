Així va torturar la policia espanyola Arnaldo Otegi durant 6 dies

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 14:45 h

Ho fa justament avui perquè és el dia contra la tortura

Gerard Sesé @gerardsese | Avui s'ha conegut la sentència del Tribunal de Drets Humans que condemna Espanya per tracte inhumà i degradant als ciutadans bascos que van ser detinguts vinculats a un atemptat contra la T4 de Madrid. La cort obliga Espanya a indemnitzar Portu i Sarasola amb 30.000 i 20.000 euros. El líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi ho ha aprofitat per explicar com el van torturar a ell quan va ser detingut.

Hoy es el día mundial contra la #tortura y os voy a relatar las que me practicaron a mi en Intxaurrondo y en la dirección general de la Guardia Civil en Madrid: — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 1: Me pusieron una camisa de fuerza y me sumergieron una y otra vez en la bañera. Me la practicaron continuamente hasta perder el conocimiento. — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 2: Siguen con la bañera, pero la acompañan de la utilización de descargas eléctricas. Durante todo el día. — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 3: Ahora se suman los golpes, y continuan los largos interrogatorios con amenazas hacia mi hijo y familia. Amenazas de muerte. — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 4: Sigue el calvario. Picana electrica , la bañera, amenazas. pic.twitter.com/UohPPdSuBz — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 5: Declaración con abogado. No se, si es abogado o Guardia Civil. Me dicen que lo firme todo o que luego volvemos a empezar. Niego todo y no firmo. — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Día 6: Ingreso en prisión, denuncio torturas. Mi denuncia llega a Naciones Unidas. pic.twitter.com/kePbJCy1C6 — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

Hoy el TDHE condena por torturas a España por los casos Portu y Sarasola. En el aniversario de la muerte por torturas de Joxe Arregi. #Tortura — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 13 de febrer de 2018

