Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 15:00 h

Ja han citat a declarar un treballador de la Brigada Municipal

Redacció| El tinent d’Alcaldia de Seguretat i Serveis de Ciutat a l'Ajuntament de Calella, Albert Torrent, ha anunciat a 'Ràdio Calella' que un treballador de la Brigada Municipal ha estat citat a declarar en el marc d'una investigació per un suposat delicte de "defraudació del fluid elèctric".

Acusen l'Ajuntament de Calella de ''defraudació de fluid elèctric'' per iluminar un llaç groc al Nadal pic.twitter.com/aWpWQRXSsL — directevideos (@directevideos) 13 de febrer de 2018





“La Guàrdia Civil està fent una investigació per ordre d’un jutge. El motiu és una defraudació de fluid elèctric perquè la contractació de l’enllumenat públic és pels llums de Nadal i un llaç groc no ho és, representa. En el moment que preguntin quin consum han fet veuran que no constitueix cap delicte, però vés a saber!”, ha dit Torrent, davant la perplexitat de la presentadora. Tot i que ell creu que tot quedarà en un no res, no subestima la justícia espanyola a la vista dels darrers esdeveniments pel que fa al procés català.Albert Torrent ha parlat també sobre el conflicte -que va portar a declarar un restaurador i un empresari hoteler- entre els ciutadans de Calella i els Guàrdies Civils que s'allotjaven en hotels de la ciutat després de l'1-O, responsabilitzant la policia espanyola i el Gobierno espanyol que va donar les ordres als agents. “El primer que no s’entén, a nivell tècnic, és sota quin criteri posen 350 guàrdies civils en un hotel que està en un carrer de 4 metres d’amplada. En termes de seguretat i protecció allò no tenia cap explicació, i això ens va complicar la gestió. Però som gent que ens portem molt bé i vam tenir un comportament exemplar davant d’una situació d’extrema duresa; els que es van equivocar van ser ells”, ha afirmat.