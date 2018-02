El 155 imposa el castellà en més de trenta normatives de la Generalitat

La majoria d'aquestes mesures s'han aplicat mitjançant decrets, ordres i resolucions del Gobierno i consten en el Boletín Oficial del Estado. En aquest sentit, es pot veure com el castellà ha guanyat pes en, per exemple, la subvenció de projectes relacionats amb l'apicultura, la federació espanyola de Billar o la informació pública del Banc d'Espanya.

Amb el cop d'Estat del 155 aquest desig s'ha tornat realitat. En total s'han fet més de 31 normatives lingüístiques que estipulen el castellà com la llengua de caràcter obligatori tràmits de l'administració o en subvencions i ajudes públiques.

