Rajoy, més preocupat pel futbol que per Catalunya: ''No m'agradaria veure Neymar de blanc''

El president espanyol no sol concedir entrevistes per parlar de la seva gestió al Gobierno, però no s'està de parlar d'esports

Redacció| Quant fa que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, no concedeix una entrevista per parlar del conflicte polític que existeix entre Catalunya i l'Estat? Quant fa que no fa declaracions ni tan sols per parlar de la seva gestió al capdavant del Gobierno? Això no ho farà, però per parlar de futbol i actualitat esportiva aprofita qualsevol oportunitat.

En aquesta ocasió, Rajoy ha visitat la redacció del diari AS per parlar àmpliament sobre la situació del Reial Madrid i altres temes que envolten el club capitanejat per Zinédine Zidane. Concretament, s'ha esplaiat valorant els rumors que apunten a la possibilitat que l'exblaugrana Neymar Jr. pugui fitxar per l'equip madrileny. "No m'agradaria veure Neymar Jr vestit de blanc", ha dit.



Tot i la complicada situació que viu l'Estat espanyol, el seu president també ha tingut temps per comentar com creu que anirà el partit d'aquest dimecres entre el seu equip, el Madrid, i el PSG de Neymar. "Si ets racional, penses que ens faran un vestit a mida, però en aquests partits pot passar qualsevol cosa. No oblidem que és el Madrid i que la Champions és la seva competició, i més ara, que a la Lliga s'ha despenjat i està fora de la Copa. Jo crec que els podem deixar al carrer", ha comentat.



Pel que fa a la trajectòria del Barça aquesta temporada, Rajoy no creu "que se li escapi la lliga" tot i que "no se'l veu com altres anys". "A més, tenen a Messi, que és un crack", ha reconegut per després confessar que li "encantaria veure l'Atlètic [de Madrid] guanyar una Champions" mentre no sigui contra el Madrid. "Recordo, a més, que a Milà em va tocar amb Cerezo al costat. Què malament ho va passar!", ha explicat.