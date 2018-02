Un jugador del Athletic denuncia l'adoctrinament a les escoles espanyoles contra l'independentisme

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 16:30 h

"Amb 16 anys vaig anar a la selecció espanyola i un noi de la meva edat de Madrid em va preguntar si a la meva escola m'ensenyaven a fer bombes"

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Pocs futbolistes o entrenadors parlen sobre temes polítics. Guardiola o Piqué són els habituals però s'ha sumat un més al palmarès. És Mikel San José, futbolista del Athletic, que en una entrevista a la Revista Panenka parla, entre altres temes, sobre el cas català i el tractament que es fa des de Madrid dels moviments independentistes a l'Estat.

Mikel, que assegura que "es pot ser independentista i jugar a la selecció espanyola", fa referència a la manipulació informativa contra els moviments independentistes per part de l'Estat. En aquest sentit, denuncia la desinformació dels joves de Madrid i insinua que on s'adoctrina no és a Catalunya sinó a les aules espanyoles.

"Els que hem crescut, no només a Navarra, sinó en aquest entorn, hem viscut una realitat bastant dura. I fora del nostre territori s'ha vist d'una manera exagerada", explica el futbolista, que narra una experiència personal que ho evidencia: "que jo amb 16 anys vagi a la selecció espanyola i un noi de la meva edat de Madrid em pregunti si a la meva escola m'ensenyen a fer bombes... Després s'ha de llegir a les notícies que a Catalunya adoctrinen a les escoles", assegura.





Avui a Catalunya ha guanyat la dignitat d'un poble, sigui quin sigui el resultat.#felicitats pic.twitter.com/fWcr39ZO8Z — Mikel San José (@mikelsanjo6) 1 d’octubre de 2017 D'altra banda, el jugador de l'Athletic, també fa referencia a l'actuació de la policia espanyola durant l'1-O, que titlla de "desafortunada i desproporcionada". "Vaig sentir tristesa. Igual no era la forma de fer-ho, no era legal o era anticonstitucional, no ho sé. No m'he de ficar amb això. Però sí que crec que la majoria de la societat catalana té la intenció de votar, vol poder decidir i l'1-O va sortir a fer-ho amb un simple vot a la mà". De fet, el jugador va fer recollir en un tuit que durant l'1-O va guanyar la dignitat d'un poble.

Notícies relacionades