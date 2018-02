Felipe González més dur que Rajoy: hauria aplicat el 155 el 9-N

Tot i això, ha afirmat que ell dialoga amb els independentistes, tot i que no ha concretat amb qui. "Abans s'hauria d'haver actuat amb un diàleg que jo vaig començar, no sense el coneixement del govern de Rajoy", ha sentenciat.

Tanmateix, ha defensat que "quan hi ha deslleialtat constitucional s'ha de restablir la legalitat". En aquest sentit, ha considerat que els dies 6 i 7 de setembre "es va fer un acte colpista" al Parlament, perquè "es va passar per sobre de la Constitució i l'Estatut".

"Si s'hagués actuat quan es va convocar aquell referèndum consultiu de forma il·legal, l'aplicació del 155 hauria estat una advertència per al president Mas i hauria interromput tots els mals que hem viscut després", ha assegurat l'expresident espanyol aquest matí en una entrevista a Telecinco que ha recollit El Món.

