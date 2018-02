Els narcopisos, el problema oblidat de Colau?

No hi ha cap vot

Des del Grup Demòcrata, Mercè Homs ha reiterat la seva petició de convocar la Junta de Seguretat de Ciutat Vella, una petició a la qual també s'hi ha sumat el PSC, que ha recordat al govern de Colau que encara no ha presentat "un mapa dels pisos ocupats i dels punts on es trafica droga".

Per part d'ERC, la regidora Montserrat Benedí, ha considerat que "no es fa el suficient" per resoldre els conflictes veïnals i això comporta que "els veïns se sentin desatesos". Per això, han remarcat que la seguretat és prioritari. Des de la CUP també aposten per treballar braç a braç entre administracions i cossos de seguretat i oferir una "atenció integral" als veïns del Raval.



Per la seva banda, la regidora de Ciutadans, Maria Magdalena Barceló, ha retret a l'equip d'Ada Colau que "en 1.000 dies" de govern "no s'ha proposat res". Des del PP també han retret que el govern municipal encara no hagi aplicat el pla de xoc que es va aprovar.

El govern de Colau es defensa

Per part del govern, la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha assegurat que "no poden dir que hi ha inacció" perquè, defensa, que el govern municipal està treballant en diferents vies al Raval. I assegura que són conscients que "és un problema que trenca el barri".

En aquesta línia, la tinenta d'alcalde, afirma que ja "hi ha una comissió específica" en què participen veïns, comerciants, el govern català per fer "seguiment" del conflicte que hi ha al Raval.