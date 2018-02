Un dirigent del PP que alimenta mentides a la xarxa acusa els republicans de crear 'fake news'

Última actualització Dimarts, 13 de febrer de 2018 18:30 h

La xarxa enumera algunes de les difamacions que Pablo Casado ha difós

18 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Pablo Casado, diputat a Congreso per Àvila i sotssecretari general de Comunicació del Partit Popular ha tornat a fer un tuit carregat de polèmica. I és que, tot enllaçant una notícia del diari ultranacionalista espanyol ABC, ha assegurat que els independentistes i els populars són els encarregats de crear les 'fake news', és a dir, notícies falses amb la intenció d'intoxicar i difamar.

Las fake news en España las crean los independentistas y populistas. Tergiversan declaraciones, manipulan noticias o se inventan lo que nunca has dicho. Los medios deberían comprometerse a no publicar sus mentiras. Mi opinión sobre la posverdad en @abc_es https://t.co/srw3so7OB4 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 11 de febrer de 2018

Los únicos apoyos de los independentistas,son el etarra Otegi,el prófugo por violación Assange y el dictador Maduro. pic.twitter.com/N34YDyj8tY — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de setembre de 2017

Se ha demostrado que los partidos independentistas son los más anticatalanes, los que han hecho más daño a Cataluña, a su economía, a su convivencia, a su imagen exterior. Y encima dicen que lo hacen en nombre de los catalanes: puro despotismo, pero no ilustrado #EPDesayunoAlbiol pic.twitter.com/AxXel04Bwj — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 30 de novembre de 2017

Y aquí @pablocasado_ difundiendo una falsa noticia sobre @Pablo_Iglesias_ y la falsa cuenta OFFSHORE en Granadinas. pic.twitter.com/06t7FUlUdT — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 11 de febrer de 2018

Notícies relacionades

Però el tret li ha sortit per la culata ben ràpidament. La xarxa ha recordat ràpidament algunes de les vegades que el mateix Pablo Casado ha difós i publicat notícies que eren falses i que afectaven directament als seus adversaris polítics, justament, els que ell acusa de crear les 'fake news'.Només cal repassar els seus últims tuits per trobar greus mentides i intoxicacions de la boca del mateix Casado, com quan assegura que els independentistes només tenen el suport d'Otegi i Maduro (el president veneçolà) o quan afirma que els independentistes on els que més mal han fet a Catalunya.Però, a més, de seguida la xarxa ha fet aflorar les mentides que Pablo Casado ha difós al seu perfil. Va posar unes fotos del Congo assegurant que era Veneçuela, Va usar un vídeo manipulat sobre Pablo Iglesias per assegurar que era violent, en un debat televisiu va ensenyar un gràfic del tot adulterat, va ser dels principals defensors que Podemos havia rebut subvencions veneçolanes. També l'usuari Bernat Castro li ha recordat que un informe internacional titllava la premsa espanyola com de les menys fiables.