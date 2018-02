ERC intenta frenar que s'imposi el castellà davant el català, basc i gallec a l'administració pública

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

13 de febrer de 2018, 21.13 h







IBEX-35 es una bomba de rellotgeria amb endeutament, la deute ha aumentat en mes de

11.000 mil.lions d'euros.

Deuen uns 200.000 mil.lions d'euros.

Telefonica es la mes endeutada, la segona Iberdrola y la tercera Gas Natural.

Mediaset no te deute.

i els seus directius cobrant indecencies.

Ara fa anys, cocretament al 2012, Iberdrola era en mans de Florentino Perez, el president

del reial podrit. Per aleshores el deute que arrossegaba era de 25.000 mil.lions €.

Jo per si de cas, una part sota... Llegir més