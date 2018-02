El Tribunal de Cuentas s'oblida de la caixa B del PP i no accepta la comptabilitat de Ciudadanos

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 05:00 h

La Comissió de Tribunal de Cuentas al Senado només serveix per advertir, però en cap cas per sancionar, els partits amb irregularitats

Gerard Sesé @gerardsese | Ahir es va dir a terme al Senado Comissió de Tribunal de Cuentas que fiscalitza la gestió econòmica dels partits plítics. Concretament, va anialitzar els periódes dels anys 2014 i 2015. directe!cat ha pogut parlar amb el senador republicà d'Esquerra @bernatpicornell que, a més, ha fet uns quants tuits explicant algunes de les dades més interessants i que deixen importants titulars:

El TdC s'oblida de la comptabilitat en B del PP

Tal com explica el mateix Bernat Picornell ( @bernatpicornell ), durant tota la comissió al Senado no s'ha fet cap esment a la caixa B del PP i recorda que "durant 20 anys s'han finançat il·legalment i el TdCu no n'ha trobat ni rastre" per acabar ironitzant sobre la tasca de l'ens fiscalitzador "bona feina".

El TdC no aprova els números de Ciudadanos

Un dels fets més sorprenents ha estat que l'informe és C's. El TdCu ha rebutjat la seva comptabilitat, el que vol dir que per temes tècnics, protocol·laris, de forma o per manca d'informació, no ha pogut valorar els exercicis econòmics del partit d'Albert Rivera. Una maniobra que, segons el senador republicà, pot passar quan ets un partit novell que encara no domina els tecnicismes dels informes, però no és el cas de Ciudadanos". A més, ho titla de "vergonya", ja que els taronges "després parlen d'ètica i rebutgen corrupció". També descriu la intervenció del senador de Cs, una defensa "com si no anés amb ells la cosa" i es pregunta "si no saben gestionar el seu partit com gestionaran un Estat?

Un deute astronòmic

Segons l'informe, el deute que tenen els partits als bancs ascendeix a 233 milions d'euros. Picornell ho analitza: "en un sol any va pujar 30 milions d'euros" i reflexiona "qui governa, la banca o els partits?".

La ja desapareguda Unió Democràtica de Catalunya, fent honor a la seva condició, també ha desaparegut de l'informe, ja que no va presentar-ne la documentació perquè fos analitzada pel TdC. Un fet calcat al d'UPyD. Picornell recorda que, tot i això, no hi haurà cap conseqüència.



Fins a 9 partits sopesos



A l'informe s'avalua les comptabilitats de 20 partits i han sospès Izquierda Unida, Compromís, Aralar, EH Bildu, Convergència, Eusko Alkartasuna i Partido Aragones el 2014 i el 2015 els mateixos més Cs i EH Bildu.

Esquerra, cap retret ni objecció

El senador republicà treu pit en referència que ERC no ha rebut cap avís ni cap menció del TdC, que sol estirar les orelles als partits quan tenen algun punt fosc o mal gestionat dels seus comptes. No ha estat el cas d'Esquerra, que no ha estat citada en cap moment: "som un partit transparent, rigorós, escrupolós i sense deute amb la banca".

Al final, tot plegat esdevé una pantomima





Sembla estrany però podria ser una trista conclusió: els avisos o requeriments acaben tan sols en això, no hi ha sancions o represàlies. De fet, Picornell explica que hi ha partits que any rere any reben les mateixes advertències i tot segueix igual. D'altra banda, fins i tot, recorda que "hi ha partits amb patrimoni net negatiu però alguns exlíders se segueixen presentant a eleccions sense vergonya com per exemple Iniciativa (ICV) o Unió (UDC)". A més, aprofita per a criticar el TdC perquè no li va tremolar la mà a l'hora d'embargar el patrimoni personal d'Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau pel 9N.

