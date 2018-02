Felipe VI fica la pota fins al fons i es contradiu en parlar de la Constitució

Claravalls Claravalls Claravalls

13 de febrer de 2018, 22.20 h

Recordeu avui -13-02-18 de felicitar per el sant i natalici a totes les rates franquistes d'España.Avui és el dia mundial contra les tortures.Felicitats rates franquistes per el vostre dia de glòria.Miserables feixistes per molts anys!!!.Aviat sereu jutjats per els Tribunals Internacionals de Drets Humans.A la garjola falta gent miserables feixistes.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//